‘Além do Grito’: livro destrincha os bastidores da formação do Brasil

Atualizado em 7 out 2022, 17h06 - Publicado em 9 out 2022, 09h00

No livro A Independência Além do Grito, ao narrar a história que culmina no dia 7 de setembro de 1822, o autor e jornalista gaúcho José Antônio Severo começa não pelas margens do rio Ipiranga nem por terras portuguesas, mas sim por Viena. Na capital da Áustria, o futuro do Brasil começou a ser desenhado sete anos antes, no congresso que reconheceu o status de independente do país como integrante do Reino Unido de Portugal. A partir daí, Severo se embrenha nos lugares mais distintos, de corredores de palácios e reuniões subversivas a violentos confrontos armados para contar não só a história de como o Brasil se desligaria de vez de seu colonizador europeu, como também desenhava ali a identidade nacional que carrega ainda hoje.

O livro é fruto da pesquisa feita por Severo para o roteiro da série 200 Anos da Independência, exibida este ano pela TV Cultura. Prolífico jornalista e escritor de obras como A Guerra dos Cachorros e A Invasão, Severo finalizou a edição do livro no hospital, enquanto lutava com as sequelas da Covid-19. Infelizmente não viu o título ser publicado. O autor morreu no dia 24 de setembro de 2021, aos 79 anos.