Álbum registra primeiro show da lendária Joni Mitchell em 22 anos

Joni Mitchell At Newport (Live), de Joni Mitchell (disponível nas plataformas de streaming)

Foi com incredulidade que o público recebeu Joni Mitchell, a lendária cantora de folk-­rock, aos 78 anos, em um show-­surpresa no Newport Folk Festival, em julho do ano passado. Enfrentando inúmeros problemas de saúde (como um aneurisma cerebral em 2015), Mitchell surgiu radiante e feliz em seu primeiro show em 22 anos. A despeito da saúde, sua voz continua afinada e suave. O set só de clássicos, como Big Yellow Taxi, Summertime e The Circle Game, teve participação de feras como Brandi Carlile e Marcus Mumford.