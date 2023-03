‘Adeus, meu livro!’: Kenzaburo Oe reflete sobre arte, família e política

Adeus, meu livro!, de Kenzaburo Oe (tradução de Jefferson José Teixeira; Estação Liberdade; 448 páginas; 84 reais)

Morto no início do mês, aos 88 anos, o japonês Kenzaburo Oe — Nobel de Literatura de 1994 — era adepto do entrelaçamento entre ficção e realidade. Em Adeus, Meu Livro!, segundo volume de uma trilogia e publicado originalmente em 2005, o personagem Kogito Choko é um escritor que serve de alter ego do próprio Oe. Após um período no hospital, Kogito passa a viver com um amigo e enfrenta um dilema que põe em xeque seu pacifismo. Com diálogos ricos, Oe constrói reflexões sobre família, envelhecimento, política e arte.