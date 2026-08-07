‘A Última Casa’, com Wagner Moura, mescla drama familiar e toque ecológico

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Diante do mau tempo que se forma, Jason (Wagner Moura) deixa a pescaria e volta para casa antes que a chuva torrencial caia sobre a cidade. Seus dois filhos, porém, querem muito comprar uma árvore de Natal. A família se prepara para sair, mas não consegue: todas as portas e janelas estão trancadas — não é possível nem mesmo quebrar vidraças ou paredes. O bairro todo está assim. Talvez o mundo inteiro também. O mistério se desenrola por um período maior do que eles esperavam, fazendo com que o clã desenvolva uma dinâmica de sobrevivência no confinamento — especialmente quando seres estranhos passam a vagar pelas ruas. Entre o suspense e a fantasia, o filme do diretor francês Louis Leterrier discorre sobre os papéis dentro de uma família, com uma trama de fundo ecológico. O filme já está disponível na Netflix.

https://youtu.be/ODlqn0buN2g?si=RR5ZVqNVlgfVXA6v

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