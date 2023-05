‘A Small Light’ joga luz sobre personagem que ajudou família de Anne Frank

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A Small Light (disponível no Star+ e no Disney+, com episódios semanais às terças-feiras)

Alguns personagens se destacam no clássico Diário de Anne Frank. Miep Gies é uma delas: funcionária de Otto Frank na fábrica de geleias Opekta, Miep foi uma das pessoas que ajudaram a família judia a se esconder da perseguição nazista em Amsterdã. Na belíssima minissérie em oito episódios produzida pela NatGeo, Miep ganha o protagonismo na pele da atriz inglesa Bel Powley. A trama volta ao passado para mostrar a vida da jovem antes do avanço da II Guerra, sua longa amizade com a família Frank e como seu temperamento sagaz e corajoso ajudou a resistência holandesa a salvar a vida de diversos judeus.