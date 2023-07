A sátira imperial irresistível do seriado ‘The Great’, com Elle Fanning

The Great — terceira temporada (disponível no Lionsgate+ a partir de 14 de julho)

A princesa Sofia de Anhalt-Zerbst tinha apenas 16 anos quando se casou com Karl Peter Unrich. Rebatizados de Catarina e Pedro, o casal assumiu o Império Russo em 1762, mas Pedro durou menos de um ano no trono, deixando o reinado à esposa — que passou à história como Catarina, a Grande. Criação do australiano Tony McNamara, The Great transpõe a história para as telas com um ar satírico irresistível e liberdade poética: Pedro (Nicholas Hoult) é filho do Pedro original, e já é czar quando se casa com Catarina (Elle Fanning), que só pensa em formas de dar um golpe no marido. Na nova leva de episódios, o casal tenta se reconciliar após desavenças que vão de traição com a sogra a uma tentativa de assassinato. Enquanto isso, Catarina se aprofunda na politicagem russa para turbinar seu poder.