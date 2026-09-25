‘A Ilha Esquecida’, da DreamWorks, une aventura à mitologia filipina
Um portal mágico leva duas amigas a uma ilha fantástica, onde precisam descobrir como voltar para casa
De malas prontas para estudar nos Estados Unidos, Raissa passa suas últimas horas nas Filipinas, onde mora, com a melhor amiga, Jô. Isso até um misterioso portal se abrir e levar as duas a Nakali, ilha de seres mitológicos e cenário das histórias folclóricas narradas pela avó de Jô. Para voltar para casa, elas devem abrir mão das memórias que compartilham — destino inconcebível para ambas, que buscam então outra saída. Com cores vibrantes e ritmo alucinado, a nova animação do estúdio DreamWorks combina fantasia e aventura em uma história adorável sobre pertencimento, memória e amadurecimento.