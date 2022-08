‘A Estrada Lincoln’: sagaz, livro expõe mito do sonho americano

Na década de 50, Emmett Watson, de 18 anos, recém-saído de um programa para jovens infratores, volta para casa em Nebraska e descobre que sua família perdeu tudo. Recomeçar é o plano: ao lado do irmão e de dois amigos, ele embarca em uma aventura ao longo da Rodovia Lincoln (percurso que atravessa os Estados Unidos, unindo São Francisco a Nova York). Com mais de 1 milhão de cópias vendidas, o romance é guiado pelo espírito da liberdade e autodescoberta — e Towles expõe com sagacidade o mito do sonho americano e as agruras das quais a vida é feita.