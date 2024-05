A emotiva homenagem da Orquestra Ouro Preto a Vander Lee

Vander Lee, cantor e compositor mineiro, morto em 2016 aos 50 anos, foi homenageado pela Orquestra Ouro Preto em um disco tributo já disponível nos serviços de streaming. O músico, cuja discografia conta com nove discos, é autor de clássicos da MPB como Românticos, Iluminado e Esperando Aviões.

As composições de Vande Lee, cuja maior inspiração vem de Belo Horizonte, cidade onde nasceu, ganham uma sonoridade ainda mais refinada feito pela Orquestra Ouro Preto, sob regência do Maestro Rodrigo Toffolo, com arranjos de Marcelo Ramos e participação vocal da filha de Vander Lee, Laura Catarina, e seu irmão, Marcos Catarina. O trabalho resgata um dos álbuns mais emblemáticos da carreira de Vander Lee: No Balanço do Balaio.

“Vander Lee demonstrava uma intimidade única com sua cidade e cultura, trazendo à tona uma musicalidade genuinamente brasileira”, diz o Maestro Rodrigo Toffolo. “Interpretar as canções de meu pai ao lado da Orquestra Ouro Preto é a concretização de dois sonhos de uma só vez. Sempre me encantei com a potência musical da Orquestra, sua grandiosidade sonora. Meu pai nutria o desejo de ouvir suas composições com arranjos de cordas, um sonho que não pôde realizar em vida. Portanto, considero uma verdadeira honra representá-lo neste feito e ver esse encontro eternizado”, diz Laura.

