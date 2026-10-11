‘A Diplomata’ reflete dilemas atuais da geopolítica em nova temporada
Série da Netflix acompanha Kate Wyler em meio a crises internacionais e consequências de uma manobra arriscada do marido
Desde sua estreia, em 2023, a trama sobre a embaixadora americana no Reino Unido Kate Wyler (Keri Russell) se consolidou como um dos suspenses políticos mais envolventes da TV, acumulando indicações ao Emmy. Enquanto tenta conter crises e conspirações políticas internacionais, Kate ainda tem de lidar com o complexo casamento com Hal (Rufus Sewell), um ex-diplomata ressentido que se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Na nova temporada, o cenário fica ainda mais tenso: a protagonista se vê diante de uma ameaça de alcance global ao descobrir uma manobra arriscada, envolvendo uma arma russa, feita pelo marido com a presidente Grace (Allison Janney). Apesar de abusar da liberdade poética, a série reflete com perspicácia dilemas reais da geopolítica atual.