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‘A Diplomata’ reflete dilemas atuais da geopolítica em nova temporada

Série da Netflix acompanha Kate Wyler em meio a crises internacionais e consequências de uma manobra arriscada do marido

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h00
Três pessoas de perfil, olhando para a direita. Uma mulher de cabelos castanhos, um homem de cabelos grisalhos e uma mulher loira, todos com casacos escuros. Ao fundo, um tecido claro drapeado e parte de um chapéu militar com plumas brancas
PODER - Kate (Keri Russell, à esq.), Hal e Grace: roubo de arma nuclear russa movimenta suspense político (./Netflix)
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‘A Diplomata’ reflete dilemas atuais da geopolítica em nova temporada Priorize VEJA no Google

Desde sua estreia, em 2023, a trama sobre a embaixadora americana no Reino Unido Kate Wyler (Keri Russell) se consolidou como um dos suspenses políticos mais envolventes da TV, acumulando indicações ao Emmy. Enquanto tenta conter crises e conspirações políticas internacionais, Kate ainda tem de lidar com o complexo casamento com Hal (Rufus Sewell), um ex-diplomata ressentido que se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Na nova temporada, o cenário fica ainda mais tenso: a protagonista se vê diante de uma ameaça de alcance global ao descobrir uma manobra arriscada, envolvendo uma arma russa, feita pelo marido com a presidente Grace (Allison Janney). Apesar de abusar da liberdade poética, a série reflete com perspicácia dilemas reais da geopolítica atual.

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