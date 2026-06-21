‘A Casa do Dragão 3’ retoma DNA da saga após temporada morna

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a série derivada acompanha a disputa entre duas linhagens da família Targaryen pelo Trono de Ferro, liderada pelos irmãos Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Aegon II (Tom Glynn-Carney). A nova leva de episódios parte do exato ponto em que a anterior parou, com ambos rumo ao embate. O final anticlimático da segunda temporada enfim se desfaz: logo no primeiro episódio, a guerra começa e dá início à chamada Dança dos Dragões, evento canônico da literatura de George R.R. Martin, tido como o embate mais sangrento de Westeros. Com mortes dolorosas, disputas políticas e muitos, mas muitos dragões, a série retoma o DNA que parecia perdido do universo fantástico que virou febre no mundo. A 3a temporada estreia na HBO e na HBO Max neste domingo, 21, com episódios semanais.

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