‘A Camareira’: o mistério cativante que será vivido por Florence Pugh

A camareira, de Nita Prose (tradução de Julia Sobral Campos; Intrínseca; 336 páginas; R$ 59,90 e R$ 39,90 em e-book) A jovem Molly Gray ama seu trabalho como camareira em um hotel luxuoso. Adora limpeza, organização, tudo em seu devido lugar. Com dificuldades de interação social, ela tem de aprender a navegar sozinha pela vida após a morte da avó. E, então, vem o baque: Molly encontra um hóspede morto e vira suspeita do crime. O mistério é cativante, mas o coração da história está no retrato sensível sobre o crescimento da personagem. O romance de estreia de Nita Prose será adaptado para os cinemas, com Florence Pugh no papel central.