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3ª temporada de ‘Lioness’ expõe novas ameaças e fissuras na CIA

Produção de Taylor Sheridan é protagonizada por Zoe Saldaña e Nicole Kidman

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 11h00
SUSPENSE - Zoe Saldaña e Nicole Kidman: atrizes interpretam agentes da CIA
SUSPENSE - Zoe Saldaña e Nicole Kidman: atrizes interpretam agentes da CIA (Ryan Green/Paramount+/.)
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3ª temporada de ‘Lioness’ expõe novas ameaças e fissuras na CIA Priorizar nos meus resultados Google

Ao liderar o programa ultrassecreto da CIA Lioness, que recruta mulheres para se aproximarem de terroristas, a agente Joe McNamara (Zoe Saldaña) vê sua relação familiar chegar ao limite. Ela promete ao marido que irá se afastar do ofício, atuando fora de campo — o que, contudo, não significa que terá paz. Nesta fase, Joe enfrenta inimigos mais surpreendentes, ao lado da supervisora Kaitlyn Meade (Nicole Kidman), incluindo ameaças internas. Ambas as atrizes são também produtoras da série de ação criada por Taylor Sheridan, de Yellowstone, um especialista nos temores americanos. A temporada já está disponível no Paramount+, com episódios semanais lançados aos domingos.

https://youtu.be/zipyEiqiQyk?si=rMTvdb5wbJ8Y2XYB

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