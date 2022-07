Zezé Motta está em jogo de cartas antirracista com heroínas negras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em homenagem à escritora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus, conhecida por seu livro Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada, o card game “Canindé – o poder do papel” é o nome da favela em que a autora morou e escreveu sobre seu cotidiano. Trata-se de um jogo cooperativo criado por mulheres negras e alunas do projeto Empoderamento e Tecnologia, que contou com o patrocínio da Radix e ONS via Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro – ISS.

“Não podemos deixar de mencionar essa mulher que, alguns anos atrás, foi pioneira, sentada na janela, onde escrevia o cotidiano dela de forma muito peculiar – e com muitas dificuldades, relatava o cotidiano de sua favela e da sua luta! Sua narrativa é incrível e estudada por muitos e inspirou este jogo”, diz Mércia Britto, diretora do Cinema Nosso. Além da Carolina, o jogo possui mais 74 cartas de heroínas entre as categorias de Ciência e Saúde, Esportes, Liderança, Literatura e Comunicação, Arte e Música. Daiane dos Santos consta como “a primeira ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar o ouro em um campeonato mundial”. Zezé Motta aparece como a “consagrada atriz brasileira que atuou em mais de 40 filmes e integrou o Movimento Negro Unificado”.

No jogo também existem os vilões da sociedade. Essas cartas trazem dados informativos – como o racismo na profissão, onde “mesmo sendo 28% da população, as mulheres negras ocupam somente 6,6% dos cargos de liderança e recebem, em média, rendimentos 71% menores do que homens brancos”. O jogo é vendido no site do Cinema Nosso, instituição sociocultural, com sede no Rio de Janeiro, que trabalha há duas décadas com juventudes, educação e audiovisual.