Zé Felipe, 28 anos, sempre esteve envolvido no meio artístico. Filho de Leonardo, um dos principais cantores sertanejos do Brasil, desde cedo teve o apoio do pai para seguir na carreira musical. Entretanto, foi só quando engatou em um relacionamento com Virgínia Fonseca que a carreira deslanchou. Através de dançinhas de TikTok e letras sem muita inspiração, Zé se tornou um dos artistas mais escutados e bem pagos do país.

Nascido em Goiânia (GO), o cantor nunca passou por necessidade. Estudou em boas escolas e viveu boa parte da infância e adolescência na fazenda do pai. Isso não foi suficiente para ele concluir os estudos – nem chegou a se formar no colégio. Parou de estudar aos 14 anos, na sétima série do ensino fundamental, priorizando os shows. Antes de desistir da escola, aliás, já tinha repetido três vezes.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Quando a carreira começou a dar certo, o objetivo foi focar de vez no sertanejo, assim como o pai. Na ascensão do TikTok, decidiu focar no funknejo. E deu certo. Engatou diversos sucessos. Virgínia, mesmo após se tornar “ex” ainda é uma das responsáveis pela manutenção da fama de Zé. O público fiel ainda segue na esperança de um retorno do relacionamento feliz, longe de problemas conjugais. A pergunta sobre possível volta, principalmente após rompimento da influenciadora com Vini Jr., segue aquecida. O jogador da Seleção, esse sim seria o postulante ao rótulo de “ex de Virginia”.

Continua após a publicidade

Fora da música, o sertanejo já se envolveu em diversas polêmicas. A mais recente foi com Luana Piovani. A atriz criticou Virgínia por divulgar casas de apostas e disse que “a maldição vai colar em você e resvalará nos seus filhos”. Zé não gostou da maneira que a atriz, sempre explosiva, falou sobre a ex-namorada e filhos. “Cuidado com essa hipocrisia horrorosa, cuidado com falso moralista, pessoa que se diz perfeita demais, ou que usa às vezes a dor do outro pelo like, pelo engajamento e não pelo coração”, rebateu.