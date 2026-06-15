Zé Felipe abre o jogo sobre decisão de morar perto de Virginia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Zé Felipe voltou a falar sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca nesta segunda-feira, 15. O cantor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu dúvidas dos seguidores. Ao ser questionado se havia se mudado para longe ou continuava morando próximo da influenciadora, o sertanejo explicou que decidiu permanecer no mesmo condomínio para facilitar a rotina da família, especialmente a convivência com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático. Perto do aeroporto, já tá todo mundo aqui: os pais, a Vi, a Margara. Então para as crianças é muito melhor, muito mais fácil, e a casa é aqui”, afirmou, chamando a ex-mulher pelo apelido, assim como a ex-sogra.

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Zé Felipe também esclareceu especulações sobre seu estado emocional. “Não estou triste, não. Estou cansado um pouco de virar a madrugada. Mas felizão. Feliz com os shows, com a vida, com tudo. Abençoado”, respondeu.

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