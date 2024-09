Zagallo fez boletim de ocorrência contra a filha em 2016

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mário Jorge Lobo Zagallo prestou um depoimento na polícia contra a filha em 2016. O ex-jogador, que morreu em janeiro deste ano, suspeitava que Maria Emília de Castro Zagallo, responsável por cuidar da parte médica dele, estaria “investigando suas contas além do que devia” e, por isso, a retirou da conta conjunta, criada após a morte da mulher de Zagallo, Alcina de Castro Zagallo (1932-2012). Segundo o documento obtido pela coluna GENTE, toda a parte financeira ficava sob responsabilidade do caçula Mário César de Castro Zagallo, descrito pelo pai como “seu braço direito”.

O termo de declaração traz ainda a informação de que Zagallo havia proibido a entrada de seus outros filhos, Maria Cristina de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo e Maria Emília, em sua casa. “Certa vez eles forçaram a entrada a ponto de o declarante ter chamado a polícia”, diz a declaração.

As desavenças entre o ex-técnico de futebol com os filhos já veio à tona em outros momentos. No seu testamento que dividiu os bens, Zagallo expressou uma rixa familiar com os filhos mais velhos, que acabaram ficando com uma parcela mínima da herança. Enquanto cada um dos filhos ficou com 12,5% do patrimônio, o mais novo, Mário César, acumulou a outra metade dos bens, totalizando 62,5%.