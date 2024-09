Yasmin Brunet dá detalhes do fim de casamento com Gabriel Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Yasmin Brunet fez algumas revelações sobre a relação com Gabriel Medina, com quem foi casada por quase dois anos, em um videocast de humor transmitido pelo YouTube, nesta segunda-feira, 2. O casal oficializou a união em 2020 e anunciou a separação em 2022, diante de polêmicas familiares. Ela explicou o mal estar com Vanessa Lopes, que teve um affair com o surfista, e que conviveu com a modelo em um reality show da TV Globo.

“Assim que terminou meu relacionamento, estava muito magoada. Uma semana depois, ele estava ficando com ela em um lugar público e eu vi. Ela não tinha nada a ver com isso. Eu queria conversar com ela sobre isso, para falar que eu tinha enxergado meu erro absurdo de tentar colocar a culpa em uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. E amava muito a pessoa ainda. Agora estou ótima com a Vanessa. Gosto dela”, explicou.

Ela aproveitou para afastar rumores de uma possível reconciliação com o esportista. “Óbvio que não, principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguia nem olhar na minha cara”, garantiu.