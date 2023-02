Xamã vira casaca na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Xamã, que desfilou pela Grande Rio no carnaval deste ano e declamou sua paixão pela escola e pelo homenageado, Zeca Pagodinho, surpreendeu o público neste sábado, 25, durante o desfile das campeãs. O rapper apareceu na avenida à frente do abre-alas da Vila Isabel, terceira colocada no carnaval, atiçando as frisas dos camarotes a cantarem o samba enredo da agremiação.

Ele percorreu toda a avenida sambando ao lado de representantes da escola. O músico é um dos polêmicos invasores de pista, uma vez que só pode andar na avenida aqueles que têm a credencial ou o colete que dá acesso. No entanto, ele e vários outros famosos e empresários utilizam de seu privilégio para quebrar as barreiras protocolares e fazer o que bem entenderem no Sambódromo.

