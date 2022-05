Xamã lança versão feminina de ‘Malvadão’ com ajuda da rainha dos memes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maior nome do Hip-Hop/Rap nacional na atualidade, com seus mais de 8,4 milhões de ouvintes mensais, Xamã surpreende com nova sonoridade musical em sob produção de Pedro Lotto, ao mesclar rap ritmado com sensualidade do funk, além de elementos do trap e R&B. O cantor faz um tributo à figura da malvadona, uma mulher de atitude que toma as rédeas da vida, como se indica nos versos da faixa: “Eu sei que quase nada te impressiona / Mas se quiser fugir do mundo, me aciona / Eu sou seu malvadão, cê é minha malvadona”.

O clipe tem participação especial de Gretchen, a rainha dos memes e do rebolado, em cenas gravadas no subúrbio carioca. “Minha ideia era romper com os padrões, trazendo alguém único e com uma história de vida incrível como a personagem que representa a ‘malvadona’. Conectamos uma figura pop, que faça jus à imagem de malvadona”, explica o diretor Guilherme Brehm.