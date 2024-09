William Bonner é substituído na bancada do Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner, 60 anos, vai deixar a bancada do Jornal Nacional nas próximas duas semanas. O anúncio foi feito por César Tralli, 53, que vai substituir o jornalista neste período. Em um vídeo publicado no Instagram, o âncora do Jornal Hoje deu a notícia ao lado de Renata Vasconcellos, 52 anos.

“A partir de hoje, durante duas semanas, vou ficar aqui ao lado da Renata. William Bonner está de férias. Tenho a honra e o prazer de trabalhar com a Re. E a Re sempre me recebendo aqui com muito carinho, com muito afeto, com muita generosidade”, disse Tralli, sendo recepcionado pela jornalista. “É sempre um prazer para a equipe do JN estar com você aqui”.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao apresentador, com pedidos para a permanência dele no programa. “César você é o sucessor do William, te admiro muito grande profissional”, escreveu uma seguidora. “O Tralli poderia ficar pra sempre aí no JN”, comentou outra.

Não é a primeira vez que Cesar Tralli substitui Bonner no JN. Há algumas semanas, o apresentador precisou se afastar após ser diagnosticado com Covid-19.