Will Smith chega para Rock in Rio e visita restaurante; saiba seu pedido

O ator e cantor Will Smith é uma das atrações confirmadas no Rock in Rio para o próximo fim de semana. Ele desembarcar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), na manhã deste domingo, 15, e a noite já foi visitar um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro. O astro escolheu o mesmo espaço que Travis Scott e 21 Savage estiveram na quinta-feira, 12. Smith comeu Steak Wellington, Centolla da Patagônia Chilena, T Bone Dry Aged, Picanha Supra Sumo, dentre diversas outras coisas do cardápio do Giuseppe Grill Leblon. Casa especializada em carnes e que possui recomendação do Guia Michelin.