Whindersson Nunes ganha resposta de rapper esquecido no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper Menino da NVR se pronunciou nas redes sociais sobre a gafe cometida pelo amigo Whindersson Nunes. Durante a apresentação do músico no Rock in Rio, nesta quinta-feira, 19, ele esqueceu de anunciar o amigo, que havia sido convidado para uma participação. Na publicação, o rapper agradeceu o apoio recebido nas redes e tranquilizou os seguidores. “Estou bem, quero agradecer ao Whindersson, que me trouxe até aqui a este palco. Está tudo bem entre nós. É um irmão. Só de estar ali, já foi uma motivação muito grande”, escreveu o rapper, que havia compartilhado sua emoção em subir no palco pouco antes do show: “Estou a 30 minutos de viver o extraordinário. O maior e melhor momento da minha vida. Irei orar para que isso se repita muitas vezes. Irei colocar meus pés no maior palco do mundo. E quem não deu a mão, obrigado, isso me deu gás para vencer”.

Logo após o show, o humorista fez um post com uma foto do amigo e um longo texto em que pediu desculpas: “Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando pra que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão. Preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado. Acabou com minha noite, eu peço desculpas a família, aos amigos, a namorada, e a todos que estavam esperando esse momento. Eu mudo meu nome se eu não fizer algo 10 vezes melhores do que esse festival, desculpa pela expectativa. Desculpa irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas estou triste com meu erro, só faço show pra que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho, se isso não acontece, meu propósito não foi atingido. Desculpa, pelo meu filho, me comprometo a algo maior, e estou com você e sua família pra tudo, perdão irmão”.