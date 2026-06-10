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Cultura

Wesley Safadão é denunciado por antecipar propaganda eleitoral em São João

Cantor fez show na sexta-feira, 5

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h38 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h57
Homem branco de barba e cabelo castanho, sorrindo e olhando para cima, usando camiseta preta sem mangas e fone de ouvido, com fundo azul e rosa desfocado
Wesley Safadão (Instagram/Reprodução)
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Wesley Safadão é denunciado por antecipar propaganda eleitoral em São João Priorize VEJA no Google

O cantor Wesley Safadão foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral da Paraíba por suposta propaganda eleitoral antecipada durante sua apresentação no São João de Campina Grande, na sexta-feira, 5. A representação foi protocolada após o cantor mencionar o símbolo do “foguete”, associado ao senador e pré-candidato ao governo da Paraíba, Efraim Filho. No evento, o músico afirmou que “o foguete, está aqui o foguete”, que seria direcionado ao político, presente no show.

Segundo o MP, a manifestação ocorreu em um evento realizado com recursos públicos e pode ter configurado promoção eleitoral fora do período permitido pela legislação. Além de Safadão, também foram incluídos na ação Efraim Filho e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

O Ministério Público pediu à Justiça Eleitoral a retirada de vídeos e publicações relacionadas ao episódio das redes sociais, além da aplicação de multa de 25 mil reais para cada um dos envolvidos. O caso será analisado pela Justiça Eleitoral, que decidirá se houve ou não irregularidade. Com isso, os envolvidos ainda não se tornaram réus na ação.

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