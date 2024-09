Wanessa e Dado Dolabella falam de suspensão do X no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Wanessa Camargo e Dado Dolabella chegaram juntinhos para curtir o Rock in Rio neste sábado, 14. O casal, que sempre está em alta nas redes sociais, tem agora menos um meio de comunicação para repercutir os cliques – o X, que foi suspenso no Brasil. Questionada pela coluna GENTE sobre o fim da plataforma no país, Wanessa afirmou que sente falta do aplicativo, mas reiterou que era um ambiente tóxico. “Espero que volte, mas espero que volte de uma maneira mais saudável. Era muito terra de ninguém, com pessoas se ofendendo… As pessoas jogavam o pior delas ali”, comentou.

Dado, por sua vez, defendeu Alexandre de Moraes por sua decisão e rebateu as críticas que o juíz anda recebendo. “Quem está sendo ditador é o cara do Twitter que não está obedecendo as leis brasileiras. A gente vive abaixo de uma constituição, a partir do momento que ele não quer respeitar essa constituição, então ele não é bem-vindo aqui” opina.