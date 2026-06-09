Wanessa Camargo se veste de noiva e surpreende namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração do casamento de Igor Cosso e Heron Leal, no último fim de semana, Wanessa Camargo surpreendeu o namorado, Bruno Bevan, ao se vestir de noiva para o evento. A artista se apresentou ao vivo no evento, cantando sucessos como É o Amor, clássico de Zezé Di Camargo e Luciano. Encantado pelo vestido, Bruno Bevan fez uma declaração à namorada.

Em uma publicação nas redes sociais, o modelo registrou imagens de Wanessa interpretando Bird of a Feather, de Billie Eilish, enquanto ela se preparava para a apresentação. No post, escreveu uma declaração: “Minha namorada não sabe brincar de cantar, ela apela!”.

Já Wanessa publicou um vídeo falando sobre o show particular na cerimônia dos amigos. “A amizade de vocês foi um dos grandes presentes que ganhei no último ano e poder viver esse dia tão importante ao lado de vocês, cantando na cerimônia, deixou tudo ainda mais inesquecível para mim”, declarou a artista.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade