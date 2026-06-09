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Cultura

Wanessa Camargo se veste de noiva e surpreende namorado

Bruno Bevan comentou episódio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 12h03 | Atualizado em 9 jun 2026, 13h23
À esquerda, um homem barbudo sorri ao lado de uma mulher loira que apoia a cabeça em seu ombro, ambos felizes. À direita, em preto e branco, uma mulher de vestido de noiva olha para seu reflexo no espelho com expressão de cansaço e boca aberta
Bruno Bevan e Wanessa Camargo (Instagram/Reprodução)
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Wanessa Camargo se veste de noiva e surpreende namorado Priorize VEJA no Google

Atração do casamento de Igor Cosso e Heron Leal, no último fim de semana, Wanessa Camargo surpreendeu o namorado, Bruno Bevan, ao se vestir de noiva para o evento. A artista se apresentou ao vivo no evento, cantando sucessos como É o Amor, clássico de Zezé Di Camargo e Luciano. Encantado pelo vestido, Bruno Bevan fez uma declaração à namorada.

Em uma publicação nas redes sociais, o modelo registrou imagens de Wanessa interpretando Bird of a Feather, de Billie Eilish, enquanto ela se preparava para a apresentação. No post, escreveu uma declaração: “Minha namorada não sabe brincar de cantar, ela apela!”.

Já Wanessa publicou um vídeo falando sobre o show particular na cerimônia dos amigos. “A amizade de vocês foi um dos grandes presentes que ganhei no último ano e poder viver esse dia tão importante ao lado de vocês, cantando na cerimônia, deixou tudo ainda mais inesquecível para mim”, declarou a artista.

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