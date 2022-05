Wanessa Camargo sobre Zezé: “Enxergo nele traços da minha personalidade”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A boataria correu solta: mal acabou de assinar (virtualmente) o divórcio com o empresário Marcus Buaiz, a cantora Wanessa Camargo teria corrido para os braços do ex de vinte anos atrás, Dado Dolabella — encontraram-se em São Paulo e seguiram para uma fazenda em Brotas, no interior. Os linguarudos de sempre dizem que o casamento com Buaiz, 42 anos, acabou há meses e o revival com Dolabella, 41, rei das relações conturbadas, já vem de algum tempo. Wanessa, 39, não toca no assunto (essa seria uma cláusula do acordo de divórcio). Mas dá pista ao expressar admiração pelo pai, Zezé Di Camargo, namorador inveterado. “Enxergo nele traços da minha personalidade e do meu jeito”, diz. Filha e pai acabam de lançar o clipe de uma música intitulada, vejam só, Daqui a 20 Anos.

Publicado em VEJA de 25 de maio de 2022, edição nº 2790