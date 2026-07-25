Walcyr Carrasco confirma fama de ‘salvador’ com ‘Quem Ama Cuida’; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A parceria entre Walcyr Carrasco e Claudia Souto já começa a dar o resultado esperado pela Globo. Com dois meses no ar, Quem Ama Cuida registra 22,2 pontos de média na Grande São Paulo, desempenho superior ao das três últimas novelas da faixa das nove no mesmo estágio.

O levantamento mostra que Vale Tudo (2025), Três Graças (2025) e Mania de Você (2024) acumulavam cerca de 21,5 pontos após o mesmo número de capítulos. A diferença é ainda mais perceptível nas últimas semanas, quando a trama protagonizada por Letícia Colin atingiu sua melhor sequência desde a estreia, com 23,3 pontos de média semanal entre 13 e 18 de julho e 24 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT).

O desempenho também aparece na comparação diária. Na última segunda-feira, 20, por exemplo, a trama marcou 23,7 pontos na Grande São Paulo. No mesmo recorte de exibição, Três Graças registrava 20,2 pontos, Vale Tudo, 22,1, e Mania de Você, 23 pontos.

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Os números reforçam a fama de Walcyr Carrasco como um dos principais “salvadores” de audiência da Globo. Mesmo dividindo a autoria com Claudia Souto, o novelista volta a emplacar um folhetim com desempenho superior ao das produções mais recentes, recolocando a faixa das nove em um patamar que a emissora não alcançava desde antes da sequência de novelas que enfrentou dificuldades para fidelizar o público.

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