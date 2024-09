Vivo nega que esteja patrocinando campanha de Jair Renan Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou que Jair Renan Bolsonaro (PL) circulasse com um casaco da Seleção Brasileira de Futebol, em campanha pelas ruas de Balneário Camboriú (SC), onde tenta se eleger pela primeira vez vereador, para que vários internautas associassem uma das marcas expostas no uniforme como possível patrocinadora da campanha do filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A logo da Vivo, na manga da roupa, é a que mais se evidencia no vídeo compartilhado por ele nas redes sociais. Por isso a confusão gerada. A empresa de telefonia, entretanto, nega qualquer relação com o candidato. Procurada pela coluna GENTE, a assessoria informa que a “Vivo segue rigorosamente a legislação eleitoral brasileira e seguindo também seu código de ética não contribui ou patrocina campanhas políticas”.