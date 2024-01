Viúvo de Gilberto Braga está em novo relacionamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O decorador Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga (1945-2021), com quem foi casado por quase 50 anos, aprovou o livro Gilberto Braga, o Balzac da Globo (Intrínseca), que será lançado na próxima terça-feira, 30, no Rio. “Trata-se de um trabalho importante para a preservação da memória do Gilberto. Ainda mais num país como o nosso que não tem memória”, disse ele para o site New Mag. Na conversa, Edgar ainda revela estar num novo relacionamento, sem dar maiores detalhes. “O Gilberto aprovaria e ficaria feliz com isso”.