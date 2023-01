Viúva de Gal Costa choca por insultos a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Possivelmente um erro que não passou despercebido dos fãs saudosos de Gal Costa, morta em 9 de novembro. A empresária Wilma Petrillo, 72 anos, viúva da cantora, postou uma foto sua com um cachorro na conta de Gal. Em seguida, os seguidores pediram que a memória da cantora fosse preservada e o perfil no Instagram utilizado apenas para imagens da artista. Mas não ficou só nisso. A coluna logo percebeu que os fãs, revoltadas com a atitude da empresária em utilizar o espaço virtual de Gal, encontraram no perfil de Wilma alguns posts que insultam o presidente Lula (PT), em que ela o chama de “abjeto”, “desonesto”, entre outros termos. Discretas quanto à vida privada, Gal e Wilma estavam juntas desde 1998. Wilma era empresária da artista e sócia em duas empresas.