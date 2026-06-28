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Cultura

Vitória Strada em novela vertical: ‘gosto de me desafiar e sair do lugar’

Atriz conversou com a coluna GENTE sobre seus novos projetos e anseios na carreira

Por Tatiana Moura 28 jun 2026, 10h00
A atriz Vitória Strada em foto publicada no Instagram
A atriz Vitória Strada em foto publicada no Instagram  (Reprodução/Instagram)
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Vitória Strada em novela vertical: ‘gosto de me desafiar e sair do lugar’ Priorize VEJA no Google

Vitória Strada, 29 anos, está afastada do papel de protagonista em uma novela da TV Globo desde 2021, quando fez Salve-se Quem Puder. Entretanto, o desejo de voltar a fazer parte da teledramaturgia brasileira ainda existe. Nos últimos anos, participou do Big Brother Brasil, fez um filme que foi para o Festival de Cannes, e se aventurou na novidade do momento: as novelas verticais. A atriz conversou com a coluna GENTE sobre esses processos e os próximos projetos. 

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Como foi estar com Covil no Festival de Cannes, produzido e protagonizado por você? Tem um gostinho ainda mais especial de ser um projeto que me envolvi em todas as etapas do projeto. Desde o início do roteiro até a edição. Me apaixonei, é uma personagem muito diferente de tudo que tinha feito. Clara é super enigmática, ela foge da personagem que é a mocinha. A gente está vivendo um momento muito bom para o cinema brasileiro. Não se pode se dar por vencido, tem que aproveitar esse gás para fomentar.

E como foi trabalhar com o Daniel Rocha, seu parceiro da vida real? Foi super tranquilo, até porque eu não fazia par romântico com ele, então tem uma divisão dos personagens. Mas a gente trabalha muito bem junto. Quando tem admiração um pelo outro, isso ajuda. 

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Recentemente você fez parte de uma novela vertical. Por que decidiu entrar nesse novo projeto? Gosto de me desafiar e sair do lugar. Se eu passar muito tempo fazendo um tipo de personagem, vou procurar um outro completamente diferente. 

Sentiu alguma diferença no processo em relação a novela ‘tradicional’? Completamente, totalmente diferente. Desde a criação do roteiro até a direção. Você precisa ter ganchos mais rápidos, não consegue aprofundar as cenas. Para o diretor também que estar acostumado a gravar verticalmente. Quando se passa pro vertical, tem esse desafio de iluminar e todo o resto. Enquanto para os atores, a construção de personagens muda.

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Tem preferência entre a vertical e horizontal? Para te falar a verdade, não. Se me falar: ‘Para o seu próximo projeto, prefere fazer uma novela vertical ou horizontal?’ Eu diria horizontal, porque é o que faz mais tempo que não faço. Eu tenho um amor grande por fazer novelas. E também amo estar em um projeto que me demande um ano da minha vida. Eu amo esse processo, depositar um ano da minha vida ali pra construir aquele personagem no dia-a-dia, sabe. 

Qual o próximo projeto que pretende fazer? Estou fazendo uma peça agora, curtíssima temporada, mas também queria me desafiar nesse lugar de fazer peça. É uma comédia, As Dez Maneiras Incríveis de Destruir o Seu CasamentoEspero que venha uma novela, estou nesse objetivo.

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Sobre o Big Brother Brasil, achava que a sua participação seria como foi?  Não sou a pessoa que explode, manda todo mundo para aquele lugar. Nem todo mundo gostava de mim, mas lá era obrigada a conviver. Não fazia ideia de como ia ser, mas sabia que não seria uma pessoa que ia ser louca e combativa.   

Voltaria ao programa? Não tem necessidade. Não me arrependo. Sabe, uma pessoa que foi para a lua não precisa ir de novo?!

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