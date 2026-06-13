Vitória Strada diz que perdeu trabalhos na Globo após se assumir bissexual

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Vitória Strada revela que, após se assumir bissexual em 2019, os convites para trabalhos na TV diminuíram drasticamente. A atriz relaciona a queda em sua carreira à sua sexualidade, enfrentou resistência familiar, mas encontrou apoio dos fãs e agora defende a naturalização do tema, anunciando seu retorno ao cinema.

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Após se assumir bissexual no já longínquo 2019, Vitória Strada, 29 anos, conta que os convites para trabalhos na TV, que andavam a toda, logo minguaram. Desde então, ela se ressente de só ter conseguido emplacar uma única novela na Globo e uma participação no Big Brother Brasil. “Não tem como falar que teve tudo a ver com a minha sexualidade, essa é a verdade”, reclama a atriz, dizendo que ouve muita história nas ruas sobre resistência. A avó de uma fã foi uma entre várias pessoas que mudaram com o aberto diálogo de seus trabalhos, que reverberam na internet afora. “É preciso que entendam e naturalizem discursos como o meu”, afirma, agitando bandeira e avisando que estará de volta à cena, agora com um projeto para o cinema.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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