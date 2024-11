Vitória de Trump vira piada entre ministros do STF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos virou piada no Supremo Tribunal Federal. Enquanto aguardavam o início da sessão desta quarta-feira, 6, os ministros do STF brincaram com a possibilidade de terem o visto americano cancelado pelo novo presidente norte-americano, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sala estavam presentes os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso. Em setembro, cinco parlamentares norte-americanos, sendo quatro deputados e um senador, fizeram um pedido formal ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para revogar os vistos de todos os ministros. Eles alegaram que os magistrados teriam usado os cargos para atacar a liberdade de expressão no Brasil, citando a decisão de Moraes de suspender o X.