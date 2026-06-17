Virginia Fonseca vira piada ao gritar por Anna Wintour em rua de Nova York

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Escalada pela Globo para cobrir a Copa do Mundo de 2026 para o Domingão com Huck, Virginia Fonseca protagonizou um momento que pareceu empolgá-la mais do que qualquer partida do Mundial. Em um passeio por Nova York, a influenciadora viu uma mulher que acreditou ser Anna Wintour e tratou de registrar o que seria o encontro com uma das mulheres mais poderosas da indústria da moda.

Como manda a cartilha das redes sociais, a cena virou conteúdo a ser compartilhado. Entre expressões de surpresa e comentários eufóricos, Virginia e o companheiro Lucas Guedez cogitaram abordar a jornalista britânica, famosa por não gostar da exposição desnecessária e pela discrição fora dos eventos oficiais. Sem muito o que fazer, os dois acabaram desistindo, mas seguiram filmando. A suposta Wintour, por sua vez, limitou-se a um sorriso protocolar antes de seguir seu caminho.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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Nas redes sociais, as imagens repercutiram rapidamente e dividiram opiniões. Enquanto alguns fãs comemoraram o encontro, outros condenaram a atitude da influenciadora. Ainda teve aqueles que não perdoaram a reação e tornaram o episódio motivo de chacota.