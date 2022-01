Viralizou: Ed Motta fala sobre ignorantes cariocas e enochatos paulistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ed Motta entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta (12), horas depois de comparar, numa live, o comportamento de integrantes de grupos de vinho de São Paulo e do Rio. Em seu discurso ele diz, entre outras coisas, que cariocas não respeitam a ordem correta que os vinhos devem ser servidos e pensam “nas mulherzinhas” que podem vir a conhecer ao visitar os produtores da bebida. “Pô, vamo abrindo conforme a gente achar gostoso, quanto foi o jogo ontem pô!”, diz, num sotaque caricato, cheio de malandragem. Em São Paulo, conta Ed, o vinho é levado a sério, paulistas “estudam o troço”, mas – dá a entender -, levam a sério demais. São maçantes, com pitadas de arrogância. “Minha vida é assim, de um lado, um bando de ignorantes, do outro, nego chato pra c…”, conclui. Veja: