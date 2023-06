Vilão em ‘Vai na fé’, Emílio Dantas atrai simpatia por outros motivos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na atual escassez de galãs, problema que se arrasta há tempos nos bastidores da TV Globo, Emílio Dantas, 40 anos, vem encarando um rojão. Ele não sai do ar há sete anos consecutivos. Mas, em um enredo não tão raro, o atual vilão de Vai na Fé jura que faz de tudo para escapar do estereótipo. “Nunca fui comprometido com a estética nem fiz uso dela para fins comerciais”, garante, puritano, esclarecendo: no lugar do tanquinho torneado da maioria de seus pares, ele exibe um visível pneu abdominal alimentado por um menu farto em guloseimas e não tem os músculos esculpidos, já que não suporta carregar peso. A exceção são os gêmeos Roque e Raul, que leva naquelas bolsas-canguru. “Com a velhice, esse negócio de galã vai passar”, diz. A vida será duríssima até lá.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847