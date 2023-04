Vilão em nova novela, Tony Ramos defende TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Substituta de Travessia na Globo a partir de 8 de maio, Terra e Paixão vai retratar a história de Aline (Bárbara Reis), uma professora de matemática casada com Samuel (Ítalo Martins). Os dois são donos de uma propriedade rural na fictícia Nova Primavera, que sofrerá atentado logo nos primeiros capítulos. Após o assassinato do marido durante tentativa de invasão das terras, Aline se vê sozinha com o filho e começa trajetória para defender seu legado. Terra e Paixão tem em seu elenco nomes como Débora Falabella, Angelo Antônio, Leandro Lima, Jonathan Azevedo, Susana Vieira, Inez Viana, Charles Frick, Johnny Massaro, Jonathan Azevedo e Tatá Werneck. Entre eles, Tony Ramos vai ser um grande produtor rural e vilão do folhetim, ao lado de Gloria Pires. O ator comenta sobre as produções e números da emissora.

“Nessas histórias que a gente conta, eu participo disso há 60 anos através de novelas, séries, que dialogam com o Brasil. Nas novelas da Globo aconteceram pautas de discussão, já abordaram o assédio, o racismo, a violência doméstica, a sexualidade, amor, família, entre tantos outros. E é por isso que o alcance é fundamental, porque elas ajudam a levar informação, ao mesmo tempo levam diversão”, defende o ator.

