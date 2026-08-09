Vilã em ‘Quem Ama Cuida’, Deborah Evelyn explica atração por antagonistas

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Deborah Evelyn fala sobre sua nova vilã Carmita em “Quem Ama Cuida” e a satisfação de interpretar personagens complexas. A atriz revela detalhes sobre sua relação com o ex-marido, o diretor Dennis Carvalho, de quem foi inventariante. Ela quebra o silêncio sobre a forte ligação e o amor que os unia mesmo após o divórcio.

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Carmita, uma empresária com desvios de caráter e suspeita de assassinato, engrossa a lista das muitas vilãs já encarnadas por Deborah Evelyn, 60 anos. Hoje, a atriz dá vida à personagem em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo. Deborah garante não se importar em ser frequentemente escalada para interpretar mulheres movidas pelo ódio e pela vingança: “Elas costumam oferecer muitas possibilidades de atuação”, diz. Longe da tela, porém, são a saudade e o afeto que a mantêm ocupada. Conforme antecipado pela seção GENTE, de VEJA, Deborah foi escolhida como inventariante do testamento do ex-marido, o diretor Dennis Carvalho (1947-2026), morto em fevereiro, de causas não divulgadas. Apesar de o casamento de mais de duas décadas ter chegado ao fim, em 2012, a confiança entre os dois permaneceu depois do divórcio. “Nos separamos, mas continuamos amigos. Ele contava muito comigo e havia um amor grande entre nós”, diz, quebrando o silêncio em torno do assunto.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007