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Cultura

Vilã em ‘Quem Ama Cuida’, Deborah Evelyn explica atração por antagonistas

Personagem Carmita entra para a coleção da atriz de personagens odiadas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 15h00
Deborah Evelyn
Deborah Evelyn (Manoella Mello/TV Globo)
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Vilã em ‘Quem Ama Cuida’, Deborah Evelyn explica atração por antagonistas Priorizar nos meus resultados Google

Carmita, uma empresária com desvios de caráter e suspeita de assassinato, engrossa a lista das muitas vilãs já encarnadas por Deborah Evelyn, 60 anos. Hoje, a atriz dá vida à personagem em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo. Deborah garante não se importar em ser frequentemente escalada para interpretar mulheres movidas pelo ódio e pela vingança: “Elas costumam oferecer muitas possibilidades de atuação”, diz. Longe da tela, porém, são a saudade e o afeto que a mantêm ocupada. Conforme antecipado pela seção GENTE, de VEJA, Deborah foi escolhida como inventariante do testamento do ex-marido, o diretor Dennis Carvalho (1947-2026), morto em fevereiro, de causas não divulgadas. Apesar de o casamento de mais de duas décadas ter chegado ao fim, em 2012, a confiança entre os dois permaneceu depois do divórcio. “Nos separamos, mas continuamos amigos. Ele contava muito comigo e havia um amor grande entre nós”, diz, quebrando o silêncio em torno do assunto.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

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