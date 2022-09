Vídeo: Veja como é o backstage das estrelas do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Rita, Avril Lavigne, Gilberto Gil, Luísa Sonsa, entre tantos outros nomes que passam pelo Palco Sunset do Rock in Rio, compartilham o mesmo espaço da área VIP, exclusiva apenas para convidados e artistas do festival. Localizado atrás do mesmo palco, uma tenda com camarins e áreas de convivência desperta o interesse do público, que não tem a menor chance de ter acesso ao espaço.

A coluna, porém, conseguiu circular pelo ambiente, que conta cim poltronas confortáveis, geladeira com bebidas à disposição, comidinhas, banners para fotos exclusivas, além de uma decoração minimalista. Um grande backdrop com fotos de Gilberto Gil mostra quem é o grande homenageado desta edição. Assista o vídeo a seguir e confira detalhes do backstage do Rock in Rio.