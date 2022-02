Vídeo: o desabafo bem-humorado de Nanda Costa sobre a maternidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mãe de Kim e Tiê, gêmeas que acabam de completar quatro meses de vida, Nanda Costa publicou um vídeo em que, numa espécie de devaneio, ela narra suas inseguranças e dificuldades na rotina com as bebês e a mulher, a percussionista Lan Lahn. “A Kim só pega no meu peito se eu estiver deitada, ou seja, se ela sentir fome no meio da rua, eu vou ter que me jogar no chão e botar o peito pra fora (…) Será que meu corpo vai voltar? Será que a Lan ainda me acha linda?”. Veja o vídeo: