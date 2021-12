Gal Costa rege a plateia em noite de xingamentos a Bolsonaro (vídeo)

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Logo depois da canção “Brasil”, de Cazuza, a plateia do show de Gal Costa deu início, na noite desta segunda (12), a um coro ritmado contra o presidente Jair Bolsonaro. As cenas foram gravadas no encerramento da turnê “Pele do Futuro”, em Belém. Veja: