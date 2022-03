Vídeo: Cantora Miley Cyrus sofre acidente aéreo e faz pouso de emergência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Miley Cyrus, de 29 anos, informou ao seu público nesta quarta, 23, que sofreu um acidente aéreo e precisou fazer um pouso de emergência. O avião que levava a artista norte-americana e sua equipe à Assunção foi atingido por um raio durante uma tempestade.

Depois do susto, o show que Miley faria na capital do Paraguai foi cancelado. A apresentação é parte da turnê que a trará ao Brasil no próximo fim de semana, onde se apresentará na edição paulista do Lollapalooza.

Preocupados, os fãs de Miley escreveram mensagens agradecendo por nada de grave ter acontecido a ela e pedindo que os mantivesse informados sobre o estado de saúde de sua equipe.

“Para meus fãs e todos preocupados depois de ouvir sobre meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio”, escreveu a ex-Disney no Instagram.

“Minha equipe, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência”, acrescentou ela, que deve cantar uma versão da música Boys Don’t Cry, da brasileira Anitta.

“Infelizmente não conseguimos voar para o Paraguai. EU TE AMO”. A cantora estava programada para ser a atração principal do festival de música Assunciónico.