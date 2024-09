Vídeo: a sensação de estar na atração mais concorrida do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A roda gigante é uma das atrações principais do Rock in Rio, fora os cantores nacionais e internacionais que se apresentam nos palcos do Parque Olímpico. Além da montanha russa e de outros brinquedos, a roda gigante se tornou um verdadeiro cartão postal. Mesmo quem não se aventura enfrentar mais de uma hora de fila, a atração serve de ponto de encontro e de cenário para selfies. A coluna GENTE enfrentou o desafio de subir a mais de 60 metros de altura para conferir o visual único de toda a Cidade do Rock ao pôr do sol. Confira no vídeo exclusivo abaixo, como foi a experiência.