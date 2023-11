Vídeo: A reação de secretário de Estado quando Biden chama Xi de ditador

Giro VEJA - 17 de novembro

Resistência do agro com governo foi criação de fake news, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que as ações do presidente Lula ajudam a desmistificar a relação entre o agro e a esquerda. Carlos Fávaro disse que o bolsonarismo usou de fake news para criar resistências entre o setor e o atual governo. A entrevista do ministro e a situação cada vez mais crítica na Faixa de Gaza são os destaques do Giro VEJA.