Verão 50º: Dermatologista dá dicas para cuidados com a pele sob alto calor

O calor extremo, que tem feito as temperaturas baterem recorde em várias capitais brasileiras, redobra a atenção aos cuidados com a saúde e, em especial, com a pele. A coluna estreia hoje uma série chamada Verão 50º, trazendo orientações de especialistas da área da saúde para o verão. A seguir, a dermatologista Andréa Sampaio dá dicas preciosas para o cuidado com a alimentação, bebidas e exposição excessivo ao sol.

“Com a chegada da forte onda de calor e dias mais ensolarados, devemos ter cuidados com o exagero na exposição solar. As roupas escolhidas são mais curtas e o corpo fica mais exposto. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios da exposição solar de forma controlada, cinco minutos diários, para marcar o ritmo circadiano, facilitar a liberação de dopamina no cérebro, melhorar o humor e a conversão da vitamina D. No entanto, é fundamental evitar queimaduras solares, desidratação, insolação e o câncer de pele a médio e longo prazo. O consumo de água deve ser estimulado, bem como o de bebidas ricas em sais minerais, perdidos na sudorese intensa, como água de coco e sucos de frutas. Evitar o excesso de bebidas alcoólicas, ingerir alimentos frescos como saladas, legumes e frutas, evitar exposição solar das 10 às 16h são orientações fundamentais. Quando estiver ao ar livre, lembre-se de estar com a pele limpa e aplicar o protetor solar 30 minutos antes de sair. Uma dica interessante é levar consigo um filtro solar em bastão para reaplicação ao longo do dia. O uso de barracas de sol, roupas com proteção UV e chapéus evita queimaduras solares e insolação. Mesmo sob a barraca, o uso do filtro solar é imperativo, já que a areia reflete parte da luz, o que pode provocar queimaduras. Para as crianças, podemos lançar mão de adesivos que medem a radiação UV para evitar os excessos. O uso de antioxidantes orais como Resveratrol, Picnogenol, Vitamina C e E, betacaroteno, Curcumina, Polypodium leucotomos e outros ajuda a minimizar os danos da radiação ultravioleta a médio e longo prazo. Após a exposição solar, devemos usar um bom hidratante para evitar ressecamento da pele e coceiras. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios do sol abundante e do calor, minimizando seus riscos”.