Vera Holtz explica por que não quer aparecer na TV tão cedo

Já tem algum tempo que Vera Holtz utiliza as redes sociais de forma performática, expondo conteúdo que gera memes na mesma velocidade que causa questionamentos (foto abaixo). Afinal, por que ela se dá ao trabalho de aparecer em cenas tão dúbias? Com a palavra, a própria Vera: “A minha participação na rede social é para reflexão. Eu sempre falo isso: ‘pense, pense, pense, conceitue, pense de outra forma, saia de um modelo, vá para outro lugar, descubra o seu caminho’. A minha rede é um pouco de provação. E eu sou cria do Abujamra. Então a provocação está no meu sangue”.

Aos 69 anos, a atriz estreou recentemente o espetáculo Ficções, que surgiu a partir do best-seller Sapiens – uma breve história da humanidade, obra do filósofo Yuval Noah Harari. Ele fala da capacidade humana de criar e acreditar em ficções, como deuses, dinheiro e nações. Vera ganhou o Prêmio APTR de Melhor Protagonista. “Eu agora vou ficar no teatro um pouquinho. Audiovisual daqui a pouco retorno. Mas, como temos uma carreira longa no Ficções, estamos blindados. Porque o teatro é exigente, e realmente resolvi privilegiá-lo na minha vida. A gente provavelmente vai a Portugal, temos uma turnê grande pelo Brasil, retornando nas capitais”.