Vera Fischer: “Entreguei a mulher maravilhosa que sou”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que fotografei com Aderi Costa no seu galpão no Centro do Rio. Foi mágico, ele me transformou em muitas. Fui a (atriz francesa) Sarah Bernhardt com suas caras teatrais num clima solene, fui (atriz italiana) Eleonora Duse mais sonhadora, e fui até a divina (atriz sueca) Ingrid Bergman, que amo! Fizemos fotos rememorando momentos da minha vida. Entreguei a ele a mulher maravilhosa que sou!”.

É assim que Vera Fischer conta à coluna sobre sua participação no livro “Cais”, que o fotógrafo mineiro Aderi Costa lança nesta quarta, 4, no Copacabana Palace, e em São Paulo, dia 11, na Livraria da Travessa de Pinheiros.

Além de Vera, passaram pelo estúdio nomes como Carol Castro, Deborah Secco, Bruno Montaleone, Isis Valverde, Gilberto Gil, Alinne Moraes, Glória Maria, Patrícia Poeta, Ilze Scamparini, Sergio Marone, Gisele Bundchen… Foram 131 personalidades fotografadas entre 2018 e 2019 pelas lentes de Aderi.

Em comum as imagens em tons de preto, branco e cinza destacam beleza, melancolia e drama em diferentes situações. A correspondente Scamparini define as fotografias de Aderi como “puro drama”. “Nem parecem retratos, escorrem como um filme animado diante das nossas retinas”, diz. Carol Castro é outra entusiasta do projeto. “Sempre amei fotografia. E cada fotógrafo tem o seu olhar, a sua escolha efêmera da captação do agora”. Montaleone recorda que esta foi uma experiência diferente. “Já fui fotografado muitas vezes seguindo um mood. Mas nesse ensaio foi legal ver como ele conseguiu captar todo o caos que estava dentro de mim”, conta o ator.

Entre os próximos projetos de Aderi, um novo livro para reunir algumas das mais de 10 mil fotos produzidas durante dez anos de cobertura dos bastidores das semanas de moda no Brasil, que incluem nomes como Shirley Mallman e Gisele Bundchen.