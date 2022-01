Venus, o fabuloso iate projetado por Steve Jobs, está à venda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de refestelar-se sob o sol da Riviera Francesa a bordo de seu megaiate nos duros tempos de quarentena, Laurene Powell, 58 anos, a viúva de Steve Jobs, decidiu colocar a joia aquática no mercado. Valor: 120 milhões de dólares. Batizado de Venus, o barco impacta não tanto pelos seus 80 metros (há maiores, como o do magnata russo Roman Abramovich), mas pelo design minimalista, baseado em um casco de alumínio ultraleve e com abundância de painéis de vidro. “Não é como aqueles iates que revelam a vulgaridade do dinheiro”, cutuca o prestigiado Philippe Starck, coautor do projeto ao lado do próprio Jobs. Só para esclarecer: Laurene, que herdou 17 bilhões de dólares em ações da Apple, não está na penúria.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2022, edição nº 2774