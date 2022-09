Vento interrompe funcionamento de roda-gigante no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A chegada de um frente fria no Rio de Janeiro no final da tarde deste sábado, 10, causou fortes ventos na Cidade do Rock e obrigou a direção do Rock in Rio interromper o funcionamento da roda gigante, que é um dos brinquedos mais concorridos dentro do evento. A produção chegou a reabrir o brinquedo por algumas horas, mas devido à chuva forte que começou no local, fecharam novamente. Em nota, disseram que “por questões de segurança, devido aos fortes ventos, os brinquedos na Cidade do Rock tiveram as suas operações interrompidas. Assim que a condição metereológica permitir, o funcionamento brinquedos será normalizado.